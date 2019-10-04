В Севастополе тушат условный пожар на спасательном судне

4 октября 2019     19
В Севастополе тушат условный пожар на спасательном судне

В Стрелецкой бухте проходят учения судов поисково-спасательного отряда.  По сценарию, на одном из спасательных судов, стоящим у причала, начался пожар. Сильный дым заполнил внутренние помещения. Ситуацию усложнило еще и то, что в корпусе судна образовалась пробоина, и в один из отсеков начала поступать вода.

К аварийному объекту прибыли пожарное судно «ПЖС-123», водолазный бот «ВМ-9» и спасательный многофункциональный катер «СМК-2169». Его экипажи отрабатывают действия по эвакуации пострадавших, тушению пожара, заделке пробоины и откачке воды.

С берега условный пожар «тушат» еще и сотрудники ГУ МЧС по Севастополю.

Всех «пострадавших» доставили с борта судна медицинской группе военно-морского клинического госпиталя Черноморского флота, которая развернула палатку на берегу. Медики отрабатывают действия по оказанию первой помощи «раненым».

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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