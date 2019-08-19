В Севастополе убивший маму и бабушку юноша получил 9,5 лет в колонии

19 августа 2019     20
В Севастополе убивший маму и бабушку юноша получил 9,5 лет в колонии

Сегодня суд приговорил к 9,5 годам в колонии общего режима 18-летнего севастопольца, который убил своих мать и бабушку.

Юноша получил наказание по четырем статьям в совокупности: грабеж; грабеж с применением насилия, неопасного для жизни; убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление; кража с причинением значительного ущерба.

Поздним вечером 31 января этого года у него возник конфликт с матерью. По данным следствия, молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения. Женщина упрекала сына в том, что он ведет неправильный образ жизни, нигде не работает. В ответ он стал наносить матери удары сначала ножом, а затем топором. Свидетелем преступления стала бабушка, с которой юноша также расправился. В следственном комитете отмечают, что молодой человек прекрасно осознавал, что он делает. 

Кроме убийства, он также обвиняется в краже сумки, внутри которой находились деньги и мобильный телефон. И в краже мойки высоко давления, шлифовальной машинки и сварочного аппарата из гаража его дяди. Незадолго до этого он избил и ограбил девушку на железнодорожной станции “Инкерман”. На момент совершения всех преступлений юноше было 17 лет.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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