В Севастополе убивший родственников подросток сказал последнее слово

Сегодня в Севастополе проходит суд над молодым человеком, который обвиняется в убийстве мамы и бабушки. Юноша сказал на суде свои последние слова.

«Я хотел сказать, что я люблю своих родителей. Это всё сделано под воздействием наркотиков. В адекватном пылу я бы такого никогда не совершил. Я надеюсь, вы выберете мне меньшую меру наказания, у меня много поводов исправиться», – сказал обвиняемый.

Приговор севастопольцу вынесут сегодня в 17:00.

Поздним вечером 31 января этого года у него возник конфликт с матерью. По данным следствия, молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения. Женщина упрекала сына в том, что он ведет неправильный образ жизни, нигде не работает. В ответ он стал наносить матери удары сначала ножом, а затем топором. Свидетелем преступления стала бабушка, с которой юноша также расправился. В следственном комитете отмечают, что молодой человек прекрасно осознавал, что он делает.

Кроме убийства, он также обвиняется в краже сумки, внутри которой находились деньги и мобильный телефон. И в краже мойки высоко давления, шлифовальной машинки и сварочного аппарата из гаража его дяди. незадолго до этого он избил и ограбил девушку на железнодорожной станции “Инкерман”. На момент совершения всех преступлений юноше было 17 лет.

Фото СУ СК РФ по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь