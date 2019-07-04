В Севастополе увековечат память погибших подводников-выпускников СВВМИУ

1 июля в Баренцевом море на спусковом аппарате при пожаре погибли 14 специалистов-подводников военно-морского флота. Среди них были и два капитана первого ранга, которые родились в Севастополе. Владимир Абанкин и Андрей Воскресенский были выпускниками Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища. Сегодня преподаватели и сотрудники учебного заведения вспоминают жертв трагедии.

В начале 90-х Павел Пономаренко был заведующим кафедрой высшего военно-морского инженерного училища. Владимира Абанкина он помнит хорошо.

«Абанкин – очень честный и порядочный человек. Он был старшиной класса, учился на твердые четверки. Это самый надежный на флоте человек, который учится на 4, который не зазнается, что он много знает, это настоящий работяга», – говорит ветеран училища Павел Пономаренко.

Владимир Абанкин родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №27, поступил на 3-й факультет ВВМИУ. Здесь готовили специалистов-электриков для работы на дизельных и атомных подводных лодках. После выпуска, в 1991 году нес службу в Гаджиево. А потом поступил в единственный на тот момент учебный центр подготовки глубоководных специалистов под Санкт-Петербургом. В архивах сохранилась его лейтенантская фотография.

Андрей Воскресенский был одним из тех курсантов, кому в 1993 году было предложено присягнуть Украине. Тогда лейтенант Воскресенский покинул Севастополь и переехал в Санкт-Петербург. Уже там заканчивал обучение и стал исследователем дна Мирового океана. Преподаватели Владимира Абанкина и Андрея Воскресенского, отмечают: оба капитана 1 ранга были уникальными специалистами в своей сфере.

«ВМФ потерял высококлассных специалистов в области изучения дна Мирового океана, потерял элиту флота, можно сказать. Это люди, наиболее подготовленные к работе в экстремальных ситуациях, люди, которые обладали высочайшими профессиональными знаниями», – скорбит Николай Филимонов, хранитель фондов музея “Севастопольская Голландия” СевГУ.

В музее Севастопольской Голландии хранится модель аппарата, аналогичного тому, на котором произошло возгорание. Эксперты предполагают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Аварию характеризуют как объемный пожар, при котором воспламеняется воздух и все, что есть на судне. Шансы на спасение были крайне малы.

Память Владимира Абанкина и Андрея Воскресенского увековечат в музее. Их имена попадут в ряды Бессмертного экипажа СВВМИУ.

Екатерина Копыткова, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь