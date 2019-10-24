В Севастополе увековечили память погибшего на «Лошарике» Владимира Абанкина

Сегодня на здании школы №27 в совхозе им. Софьи Перовской открыли мемориальную доску в честь капитана 1-го ранга Владимира Абанкина, члена экипажа глубоководной атомной станции АС-12 «Лошарик». Он погиб в начале июля в Баренцевом море.

В школе №27 Абанкин проучился до 8 класса – тогда это была восьмилетка – и поступил в Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище. Работа Владимира Абанкина максимально засекречена, и его называют просто “специалист по глубоководной деятельности”. Он награжден орденом мужества, медалью «За заслуги перед Отечеством I степени», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медалью Ушакова.

В этом году Владимиру Леонидовичу исполнилось бы 50 лет. Вместе с ним погибли 13 подводников, среди которых еще один выпускник Севастопольского ВВМИУ – капитан 1-го ранга Андрей Воскресенский.

На открытие памятной доски сегодня пришли две сестры Владимира Абанкина, его одноклассники и однокурсники по военному училищу, соседи и представители общественных организаций. Его вспоминали как человека доброго, надёжного и ответственного.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь