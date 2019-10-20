В Севастополе увековечили память подводников, погибших в Баренцевом море

20 октября 2019     15
В Севастополе увековечили память подводников, погибших в Баренцевом море

Имена Владимира Абанкина и Андрея Воскресенского, погибших 1 июля 2019 года в глубоководном аппарате в водах Баренцева моря выгравировали на мемориале в честь выпускников Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища, павших при исполнении воинского долга.

«Двое наших выпускников – севастопольцы. Их фамилии выбили на нашем мемориале офицерам-выпускникам училища, погибшим при исполнении служебных обязанностей в море и на суше», – приводит ТАСС слова руководитель музея училища Николая Филимонова.

Владимир Абанкин и Андрей Воскресенский были включены в Бессмертный экипаж, в котором теперь 61 подводник.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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