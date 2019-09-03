В Севастополе увеличено детское пособие для одиноких матерей

3 сентября 2019     15
В Севастополе увеличено детское пособие для одиноких матерей

Сегодня депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли изменения в закон города «О пособии на ребенка».

Эти поправки предполагают увеличение с 1 сентября размера пособия на ребенка для одиноких матерей, а также тех детей, у которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

До сентября величина этих социальных выплат составляла 1810 рублей и 905 рублей соответственно. Теперь сумма стала единой – 2 820 рублей. Как сообщил и.о. директора департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко, на выплату этих пособий в 2019 году в бюджете города предусмотрено 141 млн рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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