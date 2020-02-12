В Севастополе увеличился объем налоговых поступлений

12 февраля 2020     10
В Севастополе увеличился объем налоговых поступлений

Об этом сегодня сообщили на заседании коллегии управления налоговой службы по Севастополю. По словам руководителя ведомства Алексея Могилы, прирост поступлений обеспечивают, в том числе, предприятия промышленности, сельского хозяйства, торговли и коммунальной сферы.

«Наибольший объем поступлений приходится на налог на доходы физических лиц, доля которого сократилась на 3 процентных пункта и составила 46%. Около трети поступлений составляет НДС, растут поступления имущественных налогов, их доля составила в этом году 5% вместо 4% в 2018 году», – сообщил и.о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Севастополю Алексей Могила.

На заседании также рассказали о том, что юридических лиц в городе стало меньше. Ликвидировано больше тысячи организаций, большинство из них фактически не работали или предоставляли о себе недостоверные сведения. При этом в налоговой зарегистрировались 748 новых юридических лиц.

Среди задач УФНС на 2020 год – работа с должниками, в том числе, с резидентами свободной экономической зоны. Таких предприятий в Севастополе 58. К решению проблемы, как ожидается, подключатся и другие органы власти.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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