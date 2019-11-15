В Севастополе удалось наполовину снизить число ампутаций у диабетиков

Врачи считают, что этому способствует диспансеризация, позволяющая раньше выявить заболевание и избежать тяжёлых последствий.

Сегодня во всём мире говорят о борьбе с сахарным диабетом. В этот день почти 130 лет назад родился открыватель инсулина Фредерик Бантинг.

В Севастополе на учёте у эндокринологов более 11 000 человек. Среди них есть и долгожители.

В детстве играла с колпачками от инсулиновых шприцев, а в школу ходила не в коричневом платье, а в красном – сигнальном. Елене Болотенко диагноз «сахарный диабет» поставили в три года. Болезнь, рассказывает, многое отняла. Но что-то и подарила. Например, самую яркую черту характера – умение договариваться.

«Бороться не надо. Надо с ним жить. Он же твой. Мой. Он мой. Внутри. И я от него в ближайшие годы не избавлюсь. Хотя моя сверхзадача – дожить до того момента, когда диабет начнут излечивать», – говорит Елене Болотенко.

В прошлом году её диабету исполнилось 55. То, как Елена создала философию жизни без борьбы, отметили на международном уровне. Первой в Севастополе женщина получила медаль Джослина. Символ признания её полувековой полноценной жизни с болезнью.

Елена старается чаще бывать у моря, отдыхает в санаториях, не ест хлеб и влюбилась в овощное соте. Несмотря на опыт, не упускает возможности посоветоваться со специалистами. Это – тоже часть её идеи о полном контроле болезни. Основам такого поведения учат в школе диабетиков. В Севастополе в её уроках нуждаются почти 12 тысяч человек.

«Найти продукты, которые действительно можно, а не мифические, для здоровья и диабетические. Такой продукции на самом деле не существует. Мы с ними учимся подбирать меню, мы учимся элементарно взвешивать продукты, чтобы мы видели, что переедать нам совершенно не нужно», – поясняет главный внештатный эндокринолог департамента здравоохранения Севастополя Ольга Власова.

С диабетиками говорят о подвижном образе жизни, питании и контроле количества сахара в крови. Всё это может помочь избежать одного из самых серьёзных рисков – синдрома диабетической стопы. В Севастополе официально подиатрической службы не существует с 2014 года. Но центр продолжает работать на базе хирургического отделения Больницы №4. 60% ампутаций здесь – именно по диабетической стопе. Многим всё ещё трудно оценить риски преддиабета. Болезнь может развиваться стремительно.

«Я узнал, что у меня диабет второго типа, когда в 2018 году попал в больницу. И вот четыре месяца – и ногу отняли. Вот такие дела», – делится Дмитрий Булгов.

Врачи Дмитрия не обнадёживают. Большинство теряют вторую ногу в течение пяти лет. Но к этому здесь обычно готовы. И для реабилитации пользуются современными технологиями.

«Это аппарат вакуум-терапии, создающий вакуум непосредственно в ране на длительный период – 4-5-суток. После снятия вот этой вот губки, которая непосредственно прилежит к ране, мы получаем чистую гранулирующую рану, готовую к пересадке кожи», – показывает заведующий хирургическим отделением городской больницы №4 Александр Кипшидзе.

За последние несколько лет количество ампутаций по диабетической стопе удалось снизить почти половину. Врачи говорят, во многом благодаря диспансеризации.

Евгения Квашнина, Сергей Буторин, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь