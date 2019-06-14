В Севастополе уничтожены 11 авиабомб времен Великой Отечественной

14 июня 2019     16
В Севастополе уничтожены 11 авиабомб времен Великой Отечественной

11 боеприпасов весом от 2,5 до 250 килограммов обезвредили пиротехники специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю при участии специалистов Черноморского флота.

Боеприпасы как немецкого, так и советского производства относились к различным типам, сообщает пресс-служба управления МЧС. Все они были найдены в разных районах. Так как конструкция и состояние взрывателей допускали перевозку, было принято решение отвезти бомбы на специальный полигон и там взорвать под контролем пиротехников.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС по Севастополю

Источник: Вести Севастополя

Сейчас читают:

В Севастополе взорвали 11 авиабомб
В Севастополе взорвали 11 авиабомб

Вечером 13 июня на специальном полигоне чрезвычайного ведомства состоялась масштабная пиротехническая операция. Сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по …


Итальянской актрисе грозит тюрьма за ужин с Владимиром Путиным
Итальянской актрисе грозит тюрьма за ужин с Владимиром Путиным

64-летняя звезда итальянского кино Орнелла Мути может провести полгода в тюрьме.  Актрису приговорили к шести месяцам тюремного заключения и штрафу за предоставление …


В Севастополе осудят подозреваемого в убийстве с особой жестокостью
В Севастополе осудят подозреваемого в убийстве с особой жестокостью

Перед судом предстанет мужчина, который обвиняется в смерти человека, совершенного с особой жестокостью группой лиц, и в похищеннии человека, сообщила …


В Севастополе уничтожены 11 авиабомб времен Великой Отечественной
В Севастополе уничтожены 11 авиабомб времен Великой Отечественной

11 боеприпасов весом от 2,5 до 250 килограммов обезвредили пиротехники специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю при участии …


В Европе нашли вмешательство России в выборы
В Европе нашли вмешательство России в выборы

Российская сторона предприняла попытку распространить дезинформацию, повлиять на явку и предпочтения избирателей на прошедших в мае выборах в Европарламент. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты