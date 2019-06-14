В Севастополе уничтожены 11 авиабомб времен Великой Отечественной

11 боеприпасов весом от 2,5 до 250 килограммов обезвредили пиротехники специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю при участии специалистов Черноморского флота.

Боеприпасы как немецкого, так и советского производства относились к различным типам, сообщает пресс-служба управления МЧС. Все они были найдены в разных районах. Так как конструкция и состояние взрывателей допускали перевозку, было принято решение отвезти бомбы на специальный полигон и там взорвать под контролем пиротехников.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС по Севастополю

Источник: Вести Севастополя