В Севастополе уничтожили семь авиабомб времён войны

23 марта 2020     15
В Севастополе уничтожили семь авиабомб времён войны

Сразу семь авиационных бомб времён Великой Отечественной войны было уничтожено в Севастополе.

Сотрудники ГУ МЧС по городу Севастополю и специалисты Черноморского флота уничтожили семь авиабомб времён Великой Отечественной, немецкого и советского производства. Самый крупный из боеприпасов имел вес 250 килограммов. Общий вес тротила в бомбах – 200 килограммов. Работы провели пять человек при помощи двух единиц техники. 

Служба информации «Вести – Севастополь» Видео ГУ МЧС по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

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