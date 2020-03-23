В Севастополе уничтожили семь авиабомб времён войны

Сотрудники ГУ МЧС по городу Севастополю и специалисты Черноморского флота уничтожили семь авиабомб времён Великой Отечественной, немецкого и советского производства. Самый крупный из боеприпасов имел вес 250 килограммов. Общий вес тротила в бомбах – 200 килограммов. Работы провели пять человек при помощи двух единиц техники.

Сразу семь авиационных бомб времён Великой Отечественной войны было уничтожено в Севастополе.

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