В Севастополе уничтожили семь авиабомб времён войны

Сразу семь авиационных бомб времён Великой Отечественной войны было уничтожено в Севастополе.
Сотрудники ГУ МЧС по городу Севастополю и специалисты Черноморского флота уничтожили семь авиабомб времён Великой Отечественной, немецкого и советского производства. Самый крупный из боеприпасов имел вес 250 килограммов. Общий вес тротила в бомбах – 200 килограммов. Работы провели пять человек при помощи двух единиц техники.Служба информации «Вести – Севастополь» Видео ГУ МЧС по Севастополю
Источник: Вести.Севастополь