В Севастополе упал лифт с пассажирами

23 июля 2019     44
В Севастополе упал лифт с пассажирами

В доме №12 по улице Парковой с 3 этажа вниз рухнула кабина лифта. В ней находились 3 человека. Двоих врачи осмотрели и отпустили домой, еще одну женщину доставили в больницу с травмами.

Следственное управление Следственного комитета России по Севастополю начало процессуальную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР Ольга Постнова.

В данный момент в доме работают следователи.

Служба информации «Вести – Севастополь»  

Источник: Вести.Севастополь

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В Севастополе упал лифт с пассажирами
В Севастополе упал лифт с пассажирами

В доме №12 по улице Парковой с 3 этажа вниз рухнула кабина лифта. В ней находились 3 человека. Двоих врачи …



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