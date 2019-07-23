В Севастополе упал лифт с пассажирами

В доме №12 по улице Парковой с 3 этажа вниз рухнула кабина лифта. В ней находились 3 человека. Двоих врачи осмотрели и отпустили домой, еще одну женщину доставили в больницу с травмами.
Следственное управление Следственного комитета России по Севастополю начало процессуальную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР Ольга Постнова.
В данный момент в доме работают следователи.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь