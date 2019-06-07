В Севастополе управляющая компания подделала подписи жильцов

В отношении управляющей компании ООО «ЖЭК», которая подделала подписи более 100 человек, возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Севастополя в пятницу.

Согласно протоколу собрания жильцов дома №20 по улице Шевченко от 17 декабря прошлого года, за смену управляющей компании в пользу к ООО «ЖЭК» проголосовал 51,29 % собственников помещений. Управление домом перешло компании и с 1 февраля 2019 года она получала прибыль с жильцов.

«Однако в ходе прокурорской проверки установлено, что такое собрание в многоквартирном доме не проводилось, за выбор управляющей компании ООО «ЖЭК» никто не голосовал, а подписи в протоколе являются поддельными», – говорится в сообщении.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Источник: Вести Севастополя