В Севастополе управляющие компании опубликуют графики ремонтов

1 августа 2019     10
В Севастополе управляющие компании опубликуют графики ремонтов

По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева управляющие компании опубликуют в сети графики ремонтных работ. Об этом врио губернатора написал в своем Инстаграм.

«Недавно я снял квартиру в Севастополе, в центре, недалёко от здания Правительства. Старинный дом, в подъезде чисто, но ремонта не было, думаю, с конца прошлого века. И вот сегодня я узнаю, что управляющая компания начала подготовку к ремонту подъездов. Удачное совпадение, не правда ли?:( Начал разбираться. Дом действительно есть в списке объектов на этот год, но какова очередь ремонтов никто мне так и не пояснил. Поэтому сейчас все управляющие компании сделают свои планы по ремонтным работам прозрачными и опубликуют их на сайтах. А подъезды в доме, где я остановился будут сделаны не раньше других, а строго по логичному, общедоступному графику», – говорится в сообщении.

Врио губернатора обратился к управляющим компаниям с просьбой «чутко предвосхищать желания» всех жителей города в ходе работы.

Михаил Развожаев также сообщил, что накануне был в Москве, где обсуждался вопрос перепроектированию инфекционной больницы. Новую больницу планируют строить в так называемом медицинском кластере, в котором будут расположены онкологический диспансер и больница скорой помощи. Если федеральный центр одобрит перенос медучреждения, то закончить строительный работы планируется уже в 2023 году. 

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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