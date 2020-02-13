В Севастополе упростили процедуру получения ордера на земляные работы

13 февраля 2020     10
В Севастополе упростили процедуру получения ордера на земляные работы

На заседании правительства города было принято постановление об изменении порядка получения ордера на земляные работы. Услуги по его получению теперь будут предоставлять многофункциональные центры.

Теперь, чтобы получить документ, не нужно самостоятельно собирать различные согласования, в том числе, с владельцами коммунальных и других сетей. Достаточно будет обратиться в МФЦ, а все договоренности возьмет на себя департамент городского хозяйства.

«На это у бизнеса уходит порядка трех месяцев. Сегодня мы говорим о том, что мы все эти работы будем заводить через МФЦ и за две недели. Мы забираем внутреннее согласование на себя», – пояснил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

«Газпром» попросил помощи у государства
«Газпром» попросил помощи у государства

С 2022 года «Газпром» хотел бы получить от государства льготу по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новых месторождений. …


Путин встретился с врио губернатора Калужской области Шапшой
Путин встретился с врио губернатора Калужской области Шапшой

Президент России Владимир Путин встретился с назначенным временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области Владиславом Шапшой. Об этом говорится 13 февраля …


Владимир Путин отказался вводить в России понятия «родитель №1» и «родитель №2»
Владимир Путин отказался вводить в России понятия «родитель №1» и «родитель №2»

Владимир Путин отказался вводить в России понятия «родитель №1» и «родитель №2» вместо «папа» и «мама». Об этом он заявил …


Внук президента Казахстана пообещал рассказать о коррупции в родной стране и России
Внук президента Казахстана пообещал рассказать о коррупции в родной стране и России

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев написал на свой странице в социальной сети, что он попросил у Великобритании …


В парке «Патриот» выходные посвятят Афганской войне
В парке «Патриот» выходные посвятят Афганской войне

В Севастополе, в военном парке «Патриот» стартует игровой фестиваль и реконструкция Афганской войны. В Севастополе 15 февраля на территории военно-патриотического …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты