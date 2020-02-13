В Севастополе упростили процедуру получения ордера на земляные работы

На заседании правительства города было принято постановление об изменении порядка получения ордера на земляные работы. Услуги по его получению теперь будут предоставлять многофункциональные центры.

Теперь, чтобы получить документ, не нужно самостоятельно собирать различные согласования, в том числе, с владельцами коммунальных и других сетей. Достаточно будет обратиться в МФЦ, а все договоренности возьмет на себя департамент городского хозяйства.

«На это у бизнеса уходит порядка трех месяцев. Сегодня мы говорим о том, что мы все эти работы будем заводить через МФЦ и за две недели. Мы забираем внутреннее согласование на себя», – пояснил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь