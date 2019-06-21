В Севастополе на автомобиль во время движения упало дерево. Его снесло ураганным ветром, который начался во время ливня.
Инцидент произошел вечером на центральном городском холме. Пострадавших нет.
Источник: Вести.Севастополь
В Севастополе на автомобиль во время движения упало дерево. Его снесло ураганным ветром, который начался во время ливня.
Инцидент произошел вечером на центральном городском холме. Пострадавших нет.
Источник: Вести.Севастополь
|
Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста
Роскомнадзор объяснил матерщину в Twitter участием во флешмобе. По словам пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского, во флешмобе уже поучаствовали «Сбербанк», «Ростелеком» …
|
Медведев допустил рекомендации россиянам отказаться от поездок в Грузию
В случае нагнетания в Грузии антироссийской истерии Россия порекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в эту страну. Об этом заявил …
|
Выпускники Нахимовского училища 2014-2019 будут служить на трёх флотах
Приготовления к торжественной церемонии начались задолго до начала. Идеальные линии и четкий ритм – этот выпуск в зоне особого внимания. …
|
В Севастополе ураганный ветер повалил деревья на автомобили
В Севастополе на автомобиль во время движения упало дерево. Его снесло ураганным ветром, который начался во время ливня. Инцидент произошел …
|
В Евпатории камеру контроля скорости залили огнетушителем (ВИДЕО)
В соцсети набирает популярность 55-секундный ролик, на котором видно, как прямо из окна легковушки обливают переносный комплекс фиксации нарушения ПДД …