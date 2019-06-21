В Севастополе усилен контроль за незаконной торговлей

21 июня 2019     23
В Севастополе усилен контроль за незаконной торговлей

Усиление контроля по выявлению и пресечению незаконной торговли сезонной продукцией обсудили на совещании у исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Марии Литовко.

В совещании участвовали главы муниципальных образований Севастополя, представители правоохранительных органов и управления ветеринарии, Главного управления потребительского рынка и лицензирования.

Участники совещания акцентировали внимание на налаживании взаимодействия между муниципалитетами, Главным управлением потребительского рынка и лицензирования, полиции и ветеринарного контроля. Было принято решение подготовить график совместных рейдов по торговым точкам, а также более активно вовлекать в этот процесс общественные организации и предпринимательское сообщество.

Фото с сайта ivbg.ru

Источник: Вести.Севастополь

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