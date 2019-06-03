В Севастополе усилят поддержку многодетных семей

3 июня 2019

Глава Севастополя Дмитрий Овсянников сегодня поручил и.о. вице-губернатора Ивану Кусову, а также директору Департамента капитального строительства Сергею Смирнову увеличить объем господдержки многодетных семей: выдавать больше сертификатов на приобретение жилья.

«В ходе церемонии награждения в Александровском зале Большого Кремлевского дворца семьи севастопольца Сергея Алексеевича Лисейцева, воспитывающего девять детей, мы обсудили предложения по поддержке детей из многодетных семей. Прошу совместно отработать этот вопрос», – обратился Дмитрий Овсянников к Ивану Кусову.

В конце мая свидетельства о праве на единовременную денежную получила 21 многодетная семья. С помощью этих сертификатов многодетные семьи могут приобрести квартиру или построить дом. А в 2020 году с помощью господдержки улучшить свои жилищные условия смогут уже 37 семей.

За последние 3 года такие сертификаты получили 83 севастопольские семьи.

Служба информации “Вести-Севастополь”

Источник: Вести Севастополя