В Севастополе установят бюсты Крейзера и Жидилова

Автор и руководитель проекта «Аллея Российской Славы» Михаил Сердюков встретился с представителями общественных организаций Севастополя, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.

В ходе патриотической акции школам и воинским частям дарят бюсты героев, прославивших Россию. За 12 лет в городах нашей страны и за рубежом установлено уже более 1200 бюстов, скульптур и памятных знаков. Они есть в нескольких севастопольских школах, а также в Доме офицеров флота.

«В Севастополе за эти пять лет мы преподнесли в дар в рамках проекта «Аллея Российской Славы» 25 бюстов граждан, прославивших Россию. К 9 мая будут открыты бюсты Крейзеру и Жидилову», – рассказал автор проекта «Аллея Российской Славы» Михаил Сердюков.

Бюсты выполнены в едином стиле, сейчас в памятной коллекции 70 героев, но она постоянно пополняется. В одной из школ города скоро может появиться памятник уроженке Севастополя Герою Советского Союза Марии Октябрьской.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь