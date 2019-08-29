В Севастополе утверждён новый прожиточный минимум

29 августа 2019     16
В Севастополе утверждён новый прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума за 2 квартал 2019 года составила 11 538 рублей для всех категорий жителей. Эту цифру утвердили сегодня на заседании правительства Севастополя. По сравнению с первым кварталом, она выросла почти на 4%. Тогда прожиточный минимум составлял 11097 рублей. 

В размере 12 381 рублей утвержден прожиточный минимум для работающих севастопольцев, 9514 – для пенсионеров, 12094 – для детей.

В прожиточный минимум выходит жизненно необходимый набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, без которых человек не может существовать, а также обязательные платежи и сборы.

На основе прожиточного минимума можно сделать оценку уровня жизни в каждом регионе. Также он служит обоснованием для установления минимального размера оплаты труда. По замыслу законодателей, минимальная зарплата не должна быть ниже прожиточного минимума, хотя в регионах к этому пока только стремятся.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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В Севастополе утверждён новый прожиточный минимум
В Севастополе утверждён новый прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума за 2 квартал 2019 года составила 11 538 рублей для всех категорий жителей. Эту цифру утвердили сегодня …



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