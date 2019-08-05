В Севастополе утонули две спортсменки из Москвы

5 августа 2019     22
В Севастополе утонули две спортсменки из Москвы

4 августа в акватории яхт-клуба «Юг» утонули две девушки: 1986 и 1992 года рождения. Обе спортсменки, приехавшие из Москвы.

По предварительным данным, одна девушка, несмотря на волнение моря, прыгнула в воду. Её ударило волной о пирс. Вторая бросилась на помощь, но вытащить девушку из воды не смогла. Самой выбраться на берег ей тоже не удалось, в итоге обе спортсменки утонули. Территория ях-клуба, где произошло ЧП, для купания не предназначена и не оборудована соответствующим образом.

Тела девушек продолжают искать, водолазы ждут улучшения погоды.

31 июля у мыса Фиолент на Яшмовом пляже произошел еще один несчастный случай: утонула женщина. Ее тело удалось достать из воды и передать медикам.  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Из-за предложенной главе офиса Зеленского взятки открыли уголовное дело
Из-за предложенной главе офиса Зеленского взятки открыли уголовное дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту предложения руководителю офиса президента Украины Андрею Богдану взятки в размере …


Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США

В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро. Так, согласно расчетам на «завтра», …


Лобовое столкновение автомобилей в Севастополе
Лобовое столкновение автомобилей в Севастополе

В Севастополе столкнулись автомобили «BMW» и «Hyundai». Об этом сообщают очевидцы ДТП в социальных сетях. Происшествие произошло вечером 4 августа на …


Что натворил ливень в Севастополе
Что натворил ливень в Севастополе

Непогода в Севастополе вызвала подтопление нескольких улиц и обрывы на электросетях. Об этом в ходе аппаратного совещания правительства города сообщил …


В Севастополе утонули две спортсменки из Москвы
В Севастополе утонули две спортсменки из Москвы

4 августа в акватории яхт-клуба «Юг» утонули две девушки: 1986 и 1992 года рождения. Обе спортсменки, приехавшие из Москвы. По …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты