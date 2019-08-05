В Севастополе утонули две спортсменки из Москвы

4 августа в акватории яхт-клуба «Юг» утонули две девушки: 1986 и 1992 года рождения. Обе спортсменки, приехавшие из Москвы.

По предварительным данным, одна девушка, несмотря на волнение моря, прыгнула в воду. Её ударило волной о пирс. Вторая бросилась на помощь, но вытащить девушку из воды не смогла. Самой выбраться на берег ей тоже не удалось, в итоге обе спортсменки утонули. Территория ях-клуба, где произошло ЧП, для купания не предназначена и не оборудована соответствующим образом.

Тела девушек продолжают искать, водолазы ждут улучшения погоды.

31 июля у мыса Фиолент на Яшмовом пляже произошел еще один несчастный случай: утонула женщина. Ее тело удалось достать из воды и передать медикам.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь