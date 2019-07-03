В Севастополе ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны

3 июля 2019     29
В Севастополе ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны

Василий Муравьёв – ветеран контрразведки СМЕРШ, полковник, в январе 2019 года отметил 95-летие. О кончине товарища программе “Вести Севастополь” сообщил ветеран Константин Кржеминский.

Василий Петрович прошёл всю войну.  Начинал в учебном полку снайперов. Был командиром расчёта станкового пулемёта “Максим”. С ним прошагал от Курской дуги до Киева. В деталях помнил форсирование Днепра. Участвовал в обезвреживании агентов гитлеровской, английской, американской разведок. В конце 1950-х попал на службу в Севастополь и остался здесь. Был награжден двумя медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и Орденом Красной звезды.

Историю необычной жизни ветеранаВести – Севастополь” рассказывали к его, как оказалось, последнему дню рождения.

Прощание с Василием Муравьёвым пройдет 4 июля в 10 утра в Доме Ангелов на ул. Пожарова. 

Служба информации “Вести – Севастополь”

Источник: Вести.Севастополь

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