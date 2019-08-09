В Севастополе у пациентки роддома украли телефон

Полиция задержала 40-летнего севастопольца, который украл мобильный телефон у пациентки роддома, сообщила пресс-служба МВД по городу в пятницу.
«Установлено, что мужчина, находясь около роддома, подошел к открытому окну, просунул руку внутрь помещения и тихонько вытащил мобильный, затем скрылся», – говорится в сообщении.
Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
За кражу мужчине грозит до двух лет тюрьмы.
Служба информации “Вести – Севастополь”
Источник: Вести.Севастополь