В Севастополе фестиваль "ZB Fest" впервые собрал более 30 тысяч зрителей

На виноградниках «Золотой балки» в Балаклаве в четвертый раз прошел фестиваль вина, гастрономии и музыки ZBFest, который впервые собрал более 30 тысяч зрителей, гости приехали со всей России.

Как отмечают организаторы, одно из главных достижений фестиваля – сотрудничество со звездами российской эстрады. Артисты, которые раньше отказывали в выступлениях, теперь охотно приезжают на полуостров.

Хедлайнером вечера стал Сергей Шнуров и группировка “Ленинград”. На фестивале состоялось их последнее выступление в Крыму.

Источник: Вести.Севастополь