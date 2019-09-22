В Севастополе финишировала эстафета «Бег Мира»

Жители города смогли пообщаться с участниками Всемирной эстафеты, которые привезли в город символ движения – факел мира. В этом году его уже пронесли в городах России, странах Азии, Европы и Америки. В нашей стране забеги проходят по нескольким направлениям, их называют “ветками”, одной из которых стало Крымское направление.

«В этом году мы стартовали в Красноперекопске 16 сентября. Была замечательная просто встреча. Наверное, около 400 детей собралось, полный стадион. Нас тепло провожали очень, зарядили позитивом, и мы отправились в путь, преодолели примерно 380 км», – рассказал Алексей Монченко, капитан команды “Крымской ветки”.

Среди участников Крымской ветки оказалась и посол мира Светлана Хисамутдинова. В свои 75 лет кандидат педагогических наук, мастер спорта и профессиональный марафонец успела пробежать дистанции в США, Швейцарии и Китае. Почти 30 лет женщина поддерживает движение “Бег Мира”. Оно появилось в 1987 году и на сегодняшней день охватило 150 стран. Из известных людей в разные времена к акции присоединялись королева Елизавета, Пол Маккартни, Михаил Горбачев. Огонь мира побывал даже в космосе в руках российского космонавта Геннадия Стрекалова в 1996 году.

В субботу Светлана Хисамутдинова также приняла участие в акции “Цифровой забег”, которая прошла в рамках Кросса Нации.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь