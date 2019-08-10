В Севастополе Фольксваген сбил мотоциклиста

10 августа 2019     9
В Севастополе Фольксваген сбил мотоциклиста

ДТП произошло днем 10 августа на перекрестке улиц Героев Севастополя и Макарова, там не смогли разъехаться Фольксваген и мотоцикл.

Водитель мотоцикла жив, но в момент удара потерял сознание. По факту аварии ГИБДД проводит проверку. Предварительная версия – водитель иномарки на повороте вовремя не заметил мотоцикл, и тот врезался в автомобиль.

Сегодня ночью в Севастополе на горе Гасфорта пройдет масштабное байк-шоу «Тень Вавилона», в город съезжаются байкеры, и водителям стоит быть внимательнее и аккуратнее на дорогах.  

Служба информации «Вести- Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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