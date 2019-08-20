В Севастополе ход ремонта горбольницы №5 проверила комиссия

20 августа 2019     13
В Севастополе ход ремонта горбольницы №5 проверила комиссия

Пятую городскую больницу посетила комиссия департамента капитального строительства. Она оценила, как идёт обновление фасадов зданий Центра охраны здоровья матери и ребёнка.

Проблемы были с финансированием ремонта. Первые деньги подрядчик получил только сейчас, хотя к работам приступил еще прошлой осенью. Причём объемы того, что нужно сделать, увеличились.

«Окна надо поменять – не везде пластиковые окна, стоят витражи алюминиевые, так сказать, неучтённые в проекте», – сказал Сергей Смирнов, исполняющий обязанности директора департамента капитального строительства Севастополя.

Уже готова теплоизоляция зданий роддома и поликлиники, сейчас рабочие занимаются цокольной частью и входными группами. Инспекция капстроя оценила работу подрядчика, но нашла и нарушения. Руководство получило сразу несколько предписаний.

«Это вывоз строительного мусора после демонтажа солнцезащитных пилонов. Это большие железобетонные конструкции, которые были сняты на фасадах здания», – сказал Александр Жданов, представитель компании-подрядчика.

Подрядчику также придётся дополнительно позаботиться о безопасности сотрудников, организации работы на площадке и ограждениях. На это у руководства строительной компании есть время до конца недели. Первые результаты проверок должны озвучить в понедельник – на очередном аппаратном совещании правительства региона.

Источник: Вести.Севастополь

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