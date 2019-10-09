В Севастополе хотят использовать дождевую воду для городских нужд

В Севастополе разработают и построят магистральную сеть ливневой канализации, в которую войдут локальные очистные сооружения, заявил заместитель губернатора города Владимир Базаров, выступая накануне на сессии Законодательного собрания.

По словам вице-губернатора, благодаря врио главы города Михаила Развожаева, строительство магистральных ливнёвок включили в федеральную целевую программу. В общегородской системе будут построены магистральные коллекторы и 10 ливневых очистных сооружений. Развожаев пояснил, что систему продумают таким образом, чтобы локальные очистные сооружения не только очищали воду, но и собирали её в накопительных резервуарах, чтобы использовать её для городских нужд, в том числе полива парков, а не включать в тариф ЖКХ оплату за расходы воды, чтобы это дополнительной финансовой нагрузкой не ложилось на жителей города.

Схему ливневой канализации планируют разработать в этом году, но реализовать ее получится не раньше 2021 года.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь