В Севастополе хотят использовать дождевую воду для городских нужд

9 октября 2019     18
В Севастополе хотят использовать дождевую воду для городских нужд

В Севастополе разработают и построят магистральную сеть ливневой канализации, в которую войдут локальные очистные сооружения, заявил заместитель губернатора города Владимир Базаров, выступая накануне на сессии Законодательного собрания.

По словам вице-губернатора, благодаря врио главы города Михаила Развожаева, строительство магистральных ливнёвок включили в федеральную целевую программу. В общегородской  системе  будут построены магистральные коллекторы и 10 ливневых очистных сооружений. Развожаев пояснил, что систему продумают таким образом,  чтобы локальные очистные сооружения не только очищали воду, но и собирали её в накопительных резервуарах, чтобы использовать её для городских нужд, в том числе полива парков, а не включать в тариф ЖКХ оплату за расходы воды, чтобы это дополнительной финансовой нагрузкой не ложилось на жителей города. 

Схему ливневой канализации планируют разработать в этом году, но реализовать ее получится не раньше 2021 года.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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