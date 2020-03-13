В Севастополе хотят обеспечить жильем ветеранов и пенсионеров МВД

Депутаты Законодательного собрания поддержали предложение по увеличению срока подачи заявлений на обеспечение жильем ветеранов и пенсионеров органов внутренних дел Украины, проходивших службу на территории Севастополя и Крыма.

В настоящее время рассматривается проект по внесению изменений в Указ Президента Российской Федерации «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города Севастополя». Изменения касаются расширения перечня категорий – будет добавлена ранее неучтённая категория ветеранов МВД уволенных в запас до 18 марта 2014 года.

Заместитель Председателя Заксобрания Севастополя Татьяна Лобач выразила опасения, что после установления права для ветеранов МВД, они физически не успеют подать документы и реализовать своё право на обеспечение жильем. Предлагается продлить указанный срок на один год – до 1 января 2022 года.

Проект постановления об обращении к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был поддержан большинством севастопольских депутатов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь