В Севастополе хотят отказаться от критерия "самая низкая цена" на торгах

“В основу логики сметной экспертизы заложено определение наиболее низких расценок на рынке. Что имеем из-за этого? Подрядчики или отказываются участвовать в тендере, либо заведомо не настроены на качественную работу, а из-за этого страдают севастопольцы. Предложение простое – на этапе проверки эксперт подтверждает достоверность стоимости, а подрядчика целесообразнее определять на основании других критериев – опыт, оборотные средства, количество людей, техники”, – сказал Развожаев.

Он также обратил внимание на то, что на этой неделе внесены изменения в методику определения предельной стоимости квадратного метра. Обновление системы подсчёта приблизило ее к рыночной стоимости – 75 тысяч рублей за метр. Также в конце недели объявили конкурсы на покупку 11 квартир.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото пресс-службы правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь