В Севастополе хотят перенять опыт «Крымэнерго» по противодействию мошенникам

27 ноября 2019     11
В Севастополе хотят перенять опыт «Крымэнерго» по противодействию мошенникам

Как противостоять злоумышленникам, которые под видом энергокомпаний заставляют жителей за большие деньги менять приборы учета, обсуждали сегодня в Законодательном собрании Севастополя. Пригласили не только севастопольских энергетиков, но и руководство «Крымэнерго» – в Симферополе давно выработали свои подходы к таким ситуациям.

Так «Крымэнерго», в отличие от «Севастопольэнерго», не взимает штрафы за срыв пломбы со счетчика, а делает перерасчет по среднему потреблению за три месяца.

Как рассказал заместитель коммерческого директора ГУП «Крымэнерго» Валерий Ярмольчук, было проведено много работы: через СМИ предупреждали граждан, чтобы они сообщали им или в полицию обо всех таких фактах, и в целом тревожную статистику удалось снизить.

Пломбу на счетчик все равно должны поставить работники государственного предприятия, и когда крымчане после замены приборов учета мошенниками обращались к энергетикам, те решили их не штрафовать, чтобы люди не боялись сообщать о таких случаях.

От мошеннических схем в одном только Севастополе пострадали полторы тысячи человек. Ущерб составил десятки миллионов рублей, но ловких предпринимателей, работающих под видом энергетических компаний, так и не нашли. Их даже не искали. В МВД не видят состава преступления: пострадавшие всегда добровольно соглашались купить новые приборы учета, против их воли в дома никто не проникал. Здесь есть лишь нарушение закона о правах потребителей.

Спикер Заксобрания Владимир Немцев возмутился, почему обманутых жителей никто не защищает. А уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай вручил представителям «Крымэнерго» благодарность за «чуткое отношение к людям».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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