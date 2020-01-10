В Севастополе хотят разработать алгоритм помощи гражданам, арестованным на Украине

На украинской границе задержали глухонемого севастопольца. Мужчину подозревают в участии в «самообороне» Крыма. Житель Севастополя поехал на Рождество в Киево-Печерскую лавру. На обратном пути на «Чонгаре» его задержали. В МИД России уже направлен запрос о содействии в возвращении задержанного домой.

Сразу после Нового года к своим семьям вернулись ещё два горожанина. Степан Резуник и Валерий Руднев были освобождены в ходе обмена между Украиной с ДНР и ЛНР.

Это первая прогулка после возвращения в Севастополь. Более полугода Степана Резуника дома с нетерпением ждала семья. С просьбой отпустить отца 7-летняя дочь даже записывала видеообращения к президенту Украины.

«Для нас, конечно, восемь месяцев прошли как в аду потому что, во-первых, сначала несколько месяцев мы не знали вообще, что делать в этой ситуации. Там же нет никакого «горячего» телефона, куда можно позвонить, с кем можно проконсультироваться. И, конечно, всё ты это ищешь сам, какие-то телефоны дают тебе друзья и ты пытаешься найти выход из ситуации сам и ты остаешься буквально один на один вместе с детьми», – рассказывает жена Степана Резуника Ирина.

Покинуть территорию соседнего государства из-за открытого уголовного дела Степан не мог. Летом его арестовали на границе с Херсонской областью и предъявили обвинение в участии в вооруженном формировании. А по факту за участие в референдуме о воссоединении с Россией. Позднее севастопольца выпустили из СИЗО под крупный залог. И только под Новый год в ходе обмена пленными между Киевом и непризнанными республиками вернули домой.

«Я настолько сейчас погрузился в семью. Очень хочется сейчас найти заново работу, чтобы содержать. Потому что меня сейчас вытащили с такой работы, там грубо говоря, работа мечты за границей. Я давно этого хотел, а сейчас, конечно, в эти восемь месяцев, которые меня не было восполнять, как отец, как супруг, как сын, как друг», – делится Степан Резуник.

Через два года на малую родину вернулся и моряк Валерий Руднев. В мае 2018 года украинские власти сняли его с судна, после захода в Ильичёвск. И обвинили в дезертирстве из-за отказа в 2014 году принимать украинскую присягу. Находясь под следствием, севастополец 1,5 года жил и работал в российском консульстве в Одессе. Домой удалось вернуться тоже только благодаря обмену.

«Столько отсутствовать дома – в моём опыте такого не было. Поэтому, это просто прекрасные ощущения вернуться домой в родную гавань, в родной город Севастополь. Родителям, конечно, большое спасибо за то, что они сделали для меня. Иначе, не получилось бы, просто, вернуться», – считает Валерий Руднев.

Для этого семье пришлось взять кредит и влезть в долги. На один залог ушло чуть меньше миллиона рублей. В похожей ситуации была и жена Степана Резуника. Уполномоченный по правам человека в Севастополе, уверен – необходимо разработать специальный регламент помощи таким семьям.

«Только совместными усилиями мы можем помочь человеку вернуться из сложной ситуации. Поскольку никто не гарантирован от такой ситуации. Все мы люди и у многих севастопольцев огромное количество родственников на территории Украины, и они иногда вынуждены ехать туда», – отмечает уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

До сих пор под домашним арестом в Херсоне находится член регионального политсовета «Единой России» Игорь Кучерявый. Сколько ещё севастопольцев оказались в плену соседнего государства Павел Буцай хочет выяснить на предстоящем совещании, посвящённом поездкам на Украину.

Анастасия Репикова, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь