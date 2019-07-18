В Севастополе чиновник предстанет перед судом за превышение полномочий

18 июля 2019     14
В Севастополе чиновник предстанет перед судом за превышение полномочий

В Севастополе предстанет перед судом исполняющий обязанности директора ГКУ “Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства”, который обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба Ленинского городского суда в четверг. Его действия привели к потере более двух миллиардов рублей из бюджета федеральной-целевой программы по развитию Крыма.

В 2017 году чиновник заключил государственный контракт стоимостью около 7 миллиардов рублей с акционерным обществом на строительство канализационных очистных сооружений “Южные”. Договор был заключен в с грубыми нарушениями законодательства, а именно в отсутствие паспорта инвестиционного проекта, утвержденной проектно-сметной документации, технического задания и разрешения на строительство линейного объекта,..

Заключая контракт, чиновник выполнял выполняя заведомо для него незаконные устные указания неустановленных должностных лиц Департамента городского хозяйства. Уголовное дело в отношении этих лиц выделено в отдельное производство.

«В продолжение своего преступного умысла, обвиняемый через два дня заключил с подрядчиком дополнительное соглашение к государственному контракту, исключив пункт о казначейском сопровождении, которое в силу закона является обязательным условием при заключении и выполнении государственных контрактов. После чего аванс в размере 2 055 864 000 рублей был перечислен на расчетный счет подрядчика, а не на счет федерального казначейства, как того требует закон», – говорится в сообщении.

Контракт был расторгнут, так как подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства. К этому моменту 747 миллионов рублей уже были израсходованы “на цели, не предусмотренные государственным контрактом”. Еще 1,31 миллиард рублей оказался заблокирован на счете подрядчика в банке, у которого отозвали лицензию.

Источник: Вести.Севастополь

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