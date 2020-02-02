В Севастополе школьники выступают за чистоту речи

Севастопольские школьники встречают Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой интерактивными уроками.

Цикл мероприятий, посвященных грамотности речи, был открыт интерактивным занятием «Берегите наш язык» во Дворце культуры рыбаков. Учащимся севастопольских школ в форме интерактива рассказали о красоте и богатстве русского языка, а также школьники узнали историю возникновения сквернословия.

Ребята приняли участие во флешмобе «Дерево добра», составив крону дерева из добрых слов.

Актер народного театра драмы «Психо Дель Арт» Александр Шамрицкий прочел собравшимся стихи о величии русского языка. Все участники занятия приняли единогласное решение – никогда не пользоваться ненормативной лексикой.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь