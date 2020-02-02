В Севастополе школьники голосуют за чистоту речи

1 февраля 2020     16
В Севастополе школьники голосуют за чистоту речи

Севастопольские школьники встречают Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой интерактивными уроками.

Цикл мероприятий, посвященных грамотности речи, был открыт интерактивным занятием «Берегите наш язык» во Дворце культуры рыбаков. Учащимся севастопольских школ в форме интерактива рассказали о красоте и богатстве русского языка, а также узнали историю возникновения сквернословия.

Ребята приняли участие во флешмобе «Дерево добра», составив крону дерева из добрых слов.

Актер народного театра драмы «Психо Дель Арт» Александр Шамрицкий прочел собравшимся стихи о величии русского языка. Все участники занятия приняли единогласное решение – никогда не пользоваться ненормативной лексикой.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

UFC выпустил промо боя Нурмагомедова и Фергюсона
UFC выпустил промо боя Нурмагомедова и Фергюсона

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) анонсировал предстоящий поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Проморолик опубликован в Twitter-аккаунте организации. …


ЕС направил в КНР партию защитного снаряжения в связи с коронавирусом
ЕС направил в КНР партию защитного снаряжения в связи с коронавирусом

23:48 Европейский союз направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения в качестве помощи в борьбе с новым типом коронавируса 2019-nCoV. …


В Севастополе школьники голосуют за чистоту речи
В Севастополе школьники голосуют за чистоту речи

Севастопольские школьники встречают Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой интерактивными уроками. Цикл мероприятий, посвященных грамотности речи, был открыт интерактивным занятием …


На Украине предложили провести «креативную декоммунизацию»
На Украине предложили провести «креативную декоммунизацию»

Глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил о намерении провести в стране «креативную декоммунизацию». Согласно его идее, памятники времен …


«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты