В Севастополе школьники голосуют за чистоту речи

Севастопольские школьники встречают Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой интерактивными уроками.

Цикл мероприятий, посвященных грамотности речи, был открыт интерактивным занятием «Берегите наш язык» во Дворце культуры рыбаков. Учащимся севастопольских школ в форме интерактива рассказали о красоте и богатстве русского языка, а также узнали историю возникновения сквернословия.

Ребята приняли участие во флешмобе «Дерево добра», составив крону дерева из добрых слов.

Актер народного театра драмы «Психо Дель Арт» Александр Шамрицкий прочел собравшимся стихи о величии русского языка. Все участники занятия приняли единогласное решение – никогда не пользоваться ненормативной лексикой.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь