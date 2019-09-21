В Севастополе школьники осваивают «Азбуку профессий»

21 сентября 2019     17
В Севастополе школьники осваивают «Азбуку профессий»

В эти выходные маленькие севастопольцы вместе с родителями смогут стать участниками образовательного проекта «Азбука профессий».

Накануне на площади Нахимова развернулся целый городок из белых шатров, где ребят разных возрастов в игровой форме знакомят с нюансами профессий. Каждый шатер – это вход в мир одной профессии: детям не просто рассказывают о работе врачей, ветеринаров, финансистов, строителей, спасателей – они могут попробовать «примерить» на себя эту профессию.

Акция проходит третий год подряд, но впервые этой осенью организаторы создали специальную площадку для ребят выпускных классов и назвали ее «Моя первая профессия». Там психологи проводят профориентационное тестирование, которое поможет школьникам с выбором вуза. На эту площадку ребят организованными группами ведут учителя.

Накануне городок посетил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Чем раньше родители увидят у своих детей интерес к определенному занятию, чем раньше поймут и раскроют способности ребёнка, тем проще будет в дальнейшем определиться с выбором профессии», — считает Развожаев.

Площадки будут работать в эти субботу и воскресенье с 10 утра до 22 часов. А после Севастополя эту образовательную акцию будет принимать Ялта.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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