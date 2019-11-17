В Севастополе эвакуировали всех пассажиров и работников автовокзала

Автовокзал был оцеплен, всех, кто находился внутри и на перроне, сотрудники полиции эвакуировали за территорию. Прибывшие рейсовые автобусы встали на дороге в ожидании, когда им разрешат въехать.

Как сообщили программе “Вести – Севастополь” в пресс-службе УМВД по городу, причиной эвакуации стала оставленная без присмотра подозрительная сумка. Сотрудники правоохранительных органов ее проверили – никаких взрывоопасных предметов в ней не оказалось. Сейчас устанавливают, кто из пассажиров мог ее забыть.

К 14 часам оцепление было снято, и вокзал возобновил работу в прежнем режиме.

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Служба информации “Вести – Севастополь”

Источник: Вести.Севастополь