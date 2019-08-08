В Севастополе эвакуировать тяжелобольных будут за счет бюджета города

8 августа 2019     18
В Севастополе эвакуировать тяжелобольных будут за счет бюджета города

В бюджете города должны быть заложены средства для решения экстренных задач по транспортировке специализированным санитарным транспортом пациентов, которые нуждаются в оказании высокотехнологичной медицинской помощи за пределами региона. Такое мнение сегодня в ходе совещания в правительстве выразил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Как оказалось, в бюджете на 2019, 2020, 2021 годы эти средства не были заложены.

Как сообщил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов, ранее подобные мероприятия выполнялись силами МЧС, в рамках госзадания и за эти виды работ город не платил. Теперь же на срочную эвакуацию тяжелых больных средства выделяют из резервного фонда. Изменить эту ситуацию призвал Михаил Развожаев.

«Это случаи экстренные, у департамента должны быть средства для решения этих задач в оперативном порядке. Сейчас, по сути, эти траты мы легитимизируем, но, во-первых, это не очень правильно, а во-вторых, запланируйте, исходя из статистики достаточный объём, лучше даже с запасом», – подчеркнул Михаил Развожаев.

Председатель законодательного собрания Екатерина Алтабаева предложила сформировать средства для этих целей из экономии по другим статьям бюджета. Михаил Развожаев, в свою очередь, распорядился произвести корректировку бюджета до конца года.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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