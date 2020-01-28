В Севастополе экс-директора школы и двух ее коллег обвиняют в присвоении почти 900 тысяч рублей

Бывшая директор севастопольской школы №42 признана виновной в совершении 4-х преступлений по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение). Также по уголовному делу проходили ее заместитель и учитель начальных классов. Коллег обвиняли в пособничестве в присвоении.

Как сообщила пресс-служба городской прокуратуры, с января 2015 года по апрель 2017-го директор вносила в официальные документы заведомо недостоверные сведения о фактически отработанном времени двумя работниками школы.

Так, теперь уже бывшая заместитель директора устроила в школу свою дочь, которая фактически на работу не выходила, а учитель младших классов не исполняла возложенные на неё обязанности лаборанта. При этом деньги им перечислялись. Таким образом бюджету города был причинен ущерб на сумму, превышающую 860 тыс. рублей. В ходе расследования уголовного дела женщины его частично возместили.

Суд назначил бывшему директору школы 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и штрафом в размере 10 тыс. рублей; ее заместителю – 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и штрафом в размере 8 тыс. рублей; учителю младших классов – 1,5 года условно с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев со штрафом в размере 6 тыс. рублей. Приговор с силу пока не вступил.

Все трое лишены права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на различные сроки.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь