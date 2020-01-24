В Севастополе юные изобретатели готовятся к фестивалю «Робофест Крым – 2020»

Спроектировать робота, собрать его, отладить и запрограммировать. Это задания для участников фестиваля – юных инженеров в возрасте от 6 до 18 лет.

О командах, финальных заездах, инженерных книгах, о том, как выберут победителей и оценят роботов в эфире Вести ФМ рассказали организатор межрегионального этапа Всероссийского роботехнического фестиваля «Робофест Крым – 2020» Валерия Павлюк и судья Екатерина Мариненко. Соревнования пройдут 25 и 26 января в Спортивном комплексе государственного университета, по адресу: ул. Университетская, 32. Начало в 12.00.

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Источник: Вести.Севастополь