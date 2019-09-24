В Севастополе юные инспекторы ГИБДД будут дежурить у школ

24 сентября 2019     11
В Севастополе юные инспекторы ГИБДД будут дежурить у школ

Они расскажут детям и родителям о безопасном переходе дороги. А взрослые сотрудники инспекции проведут для школьников акцию “Шагающий автобус”. Об этом сообщает пресс-служба севастопольской ГИБДД.

Маленькие инспекторы начнут дежурить с 7:30 около городских школ. Там прохожим будут объяснять правила перехода дороги, вручать листовки и светоотражающие аксессуары. И – напоминать о реальных случаях, которые произошли на полуострове. 

В рамках “Шагающего автобуса” ученикам начальных классов покажут спектакль в культурном комплексе “Корабел”. Он рассчитан почти на 200 детей. В программе – переход реальной дороге в колонне с символикой акции, тренировки на “Мобильном автогородке”, творческие выступления и театрализованное представление.

фото misanec.ru

Источник: Вести.Севастополь

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