В Севастополе 10-месячный ребёнок выпал из окна многоэтажки

Ребёнок был доставлен в больницу, где умер от полученных травм.
«Установлено, что папа вынул маленького сына из кроватки и оставил в комнате в надежде, что тот поползёт к маме на кухню, а сам ушёл в другую комнату разговаривать по телефону», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю.
Ребёнок, оставшись без присмотра, залез на диван, оттуда на подоконник и выпал в открытое окно девятого этажа. Родители начали искать сына в квартире, а когда не нашли, выглянули в окно. Ребёнок был доставлен в больницу, где скончался.
Происшествие случилось на улице Косарева. Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. Семья мальчика характеризуется положительно.
Источник: Вести.Севастополь
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