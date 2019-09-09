В Севастополе 10-месячный ребёнок выпал из окна многоэтажки

9 сентября 2019     23
В Севастополе 10-месячный ребёнок выпал из окна многоэтажки

Ребёнок был доставлен в больницу, где умер от полученных травм.

«Установлено, что папа вынул маленького сына из кроватки и оставил в комнате в надежде, что тот поползёт к маме на кухню, а сам ушёл в другую комнату разговаривать по телефону», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю.

Ребёнок, оставшись без присмотра, залез на диван, оттуда на подоконник и выпал в открытое окно девятого этажа. Родители начали искать сына в квартире, а когда не нашли, выглянули в окно. Ребёнок был доставлен в больницу, где скончался.

Происшествие случилось на улице Косарева. Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. Семья мальчика характеризуется положительно.

Источник: Вести.Севастополь

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