В Севастополе 15-летний подросток задержан за две кражи

Несовершеннолетний похитил два смартфона общей стоимостью 31 тысяча рублей.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД по Нахимовскому району Севастополя задержан 15-летний подросток, который во время посещения бассейна похитил из шкафчиков в раздевалке два смартфона. Украденные гаджеты он продал знакомым, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» с санкцией до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь