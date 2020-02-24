В Севастополе 15-летний подросток задержан за две кражи

24 февраля 2020     12
В Севастополе 15-летний подросток задержан за две кражи

Несовершеннолетний похитил два смартфона общей стоимостью 31 тысяча рублей.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД по Нахимовскому району Севастополя задержан 15-летний подросток, который во время посещения бассейна похитил из шкафчиков в раздевалке два смартфона. Украденные гаджеты он продал знакомым, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» с санкцией до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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