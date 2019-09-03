В Севастополе 19 иностранцев приняли российское гражданство

Церемонию провели: врио начальника ОМВД России по Нахимовскому району Алдар Тубаев и начальник ОВМ ОМВД района Евгений Петрищев. Они поздравили новых россиян и пожелали с честью нести это звание.

Во вторник, 3 сентября, 19 иностранных граждан торжественной обстановке поклялись соблюдать Конституцию России, защищать её свободу и независимость, уважать культуру, историю и традиции.

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