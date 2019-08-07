В Севастополе 2 000 домов нуждаются в капитальном ремонте

7 августа 2019     20
В Севастополе 2 000 домов нуждаются в капитальном ремонте

В Севастополе прошел семинар практикум для инженеров и строителей на котором обсудили как улучшить качество капитальных ремонтов, сообщила пресс-служба правительства города в среду.

Сейчас в городе капитальному ремонту подлежит более двух тысяч многоквартирных домов. За счёт средств собственников квартир в этом году должны отремонтировать 216 жилых зданий. 66 из них уже готовы, в работе находится 150.

Чтобы планы не сорвались, организовали специализированный семинар. Сегодня на нём разбирали вопросы, которые эксперты выявили вчера в ходе выездов на объекты.

Источник: Вести.Севастополь

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