В Севастополе 2 000 домов нуждаются в капитальном ремонте

В Севастополе прошел семинар практикум для инженеров и строителей на котором обсудили как улучшить качество капитальных ремонтов, сообщила пресс-служба правительства города в среду.

Сейчас в городе капитальному ремонту подлежит более двух тысяч многоквартирных домов. За счёт средств собственников квартир в этом году должны отремонтировать 216 жилых зданий. 66 из них уже готовы, в работе находится 150.

Чтобы планы не сорвались, организовали специализированный семинар. Сегодня на нём разбирали вопросы, которые эксперты выявили вчера в ходе выездов на объекты.

Источник: Вести.Севастополь