В Севастополе 20 многодетных семей улучшат жилищные условия

Более 20 многодетных севастопольских семей получили сертификаты, с помощью которых они могут значительно улучшить свои жилищные условия. Единовременные выплаты предусмотрены городским законом о социальной поддержке многодетных семей.

Как отметил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, сегодня они особенно нуждаются, так как зачастую доход семьи позволяет закрывать лишь первоочередные потребности, а приобретение жилья остается лишь мечтой. Предоставлять деньги на улучшение жилищных условий многодетным семьям в регионе начали в 2016 году. Тогда и в 2017 году сертификаты получили по 20 семей, в 2018 – 22. С начала текущего года – уже 58.

«Сумма этого свидетельства варьируется в зависимости от количества членов многодетной семьи, ну, например, многодетная семья составом семьи из пяти человек с тремя детьми получает свидетельство на сумму 4 миллиона 400 тысяч рублей. Данные средства он могут потратить на приобретение либо жилого помещения в многоквартирном доме, либо строительства индивидуального жилого дома», – сказал Антон Столяров, исполняющий обязанности начальника управления жилищной политики департамента капитального строительства Севастополя.

По статистике многодетных семей в регионе становится больше. В прошлом году на учёте в качестве нуждающихся в жилье их было 550. В этом уже 657.

Источник: Вести Севастополя