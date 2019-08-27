В Севастополе 200 курсантов-водолазов приступили к первым погружениям под воду

27 августа 2019     14
В Севастополе 200 курсантов-водолазов приступили к первым погружениям под воду

Пять месяцев отводится на то, чтобы курсанты Севастопольского филиала Объединенного учебного центра ВМФ прошли подготовку и получили квалификацию водолаза-глубоководника или водолаза специального назначения с допуском к работе на глубинах от 5 до 60 метров, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Теоретические занятия позади, и курсанты приступили к первым погружениям с использованием водолазного снаряжения. Под водой за их действиями инструкторы наблюдают с помощью телеуправляемого аппарата. Курсанты отрабатывают навыки как на стационарном полигоне, так и спускаются в море с борта катера.

Они учатся не только опускаться на грунт, но и подавать различные сигналы, по которым наверху определяют состояние водолаза и характер его действий.

Когда обучение завершится, военнослужащих распределят на все флоты России и Каспийскую флотилию ВМФ.

Фото с сайта newsumary.com

Источник: Вести.Севастополь

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