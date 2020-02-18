В Севастополе 4 мая торжественно захоронят останки 400 красноармейцев

В 2020 году в Севастополе приведут в порядок 26 воинских захоронений. В этом списке и братская могила танкистов на Красной горке. Памятник и территория вокруг него давно нуждаются в благоустройстве, хотя за мемориалом, как могут, следят учителя и ученики школы №18, а также сотрудники «Севэнерго».

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Олег Пушкин вместе со школьниками высаживает молодые сосны у танка Т-34 на Красной горке. Для севастопольца в третьем поколении это святое место. И дед, и отец были танкистами, оба погибли, защищая свою страну. Потому историю братского захоронения мужчина воспринимает как свою семейную.

«Этот подорвался на мине – там латка. Мы были пацаны там лазили внутри. А почему братская могила? Весь экипаж заживо сгорел, там ни чего – прах только», – рассказывает житель Севастополя Олег Пушкин.

Чтят память погибших учителя и воспитанники ближайшей школы №18. Уже три выпуска Екатерины Карбашовой следят за порядком у мемориала.

«В период перестройки, например, уборка не производилась, мы столько мешков мусора вывозили, и дети никогда не сопротивлялись. Мы всегда проводим здесь на 9 мая линейку, на день танкиста линейку, в пионеры раньше здесь принимали», – вспоминает учитель биологии средней школы №18 Екатерина Карбашова. «Мы таким образом показываем, что мы чтим память погибших и мы уважаем их поступок, ну, и своими действиями мы это показываем», – делится ученица 11 класса средней школы №18 Анастасия Красиловская.

Памятник установили сразу после освобождения Севастополя. В братской могиле похоронены бойцы 85-го отдельного гвардейского танкового полка. Много лет после окончания Великой Отечественной оставшиеся в живых возвращались сюда в День Победы. Сегодня в добром здравии лишь один солдат героического полка – Александр Попов. И совсем недавно он вновь приезжал в Город-Герой. В декабре – на первом поезде Санкт-Петербург – Севастополь. Тогда же ветеран поднимался и на Красную горку к легендарному танку.

«Они же каждые пять лет приезжали на день памяти или на день танкиста, или на день Победы. Торжественные линейки проводились, поэтому они дарили какие-то книги, подарки из этого и складывался архив», – рассказывает учитель русского языка средней школы №18 Светлана Зайцева.

В архивах: переписка с героями и их родственниками, карты, знамя, старые фотографии – весь путь от Севастополя до Берлина. На уроках истории теме Великой Отечественной и подвигу танкистов – особое внимание. Поиски павших воинов в городе не закончены. Региональное отделение поисковой группы «Береговая оборона» за год нашло фрагменты почти 400 солдат.

На военных картах это место обозначено как высота 175. В июне 1942 года здесь шли ожесточённые бои, и поисковики до сих пор находят фрагменты тел, судя по одежде – моряков. Предположительно из 5-й стрелковой роты 79-й морской стрелковой бригады.

Эта высота находится на подступе к Мекензиевым горам – рубеж обороны, рассказывает командир отряда Константин Червяков. 22-ая немецкая пехотная дивизия взяла в окружение красноармейцев. По нашим войскам открыли миномётный огонь.

«Очень тяжело найти человека, лежащего в анатомическом порядке, в основном нам попадаются фрагменты тел. И судя по повреждениям скелета – это страшная вещь», – отмечает командир поисковой группы отряда «Береговая оборона» Константин Червяков.

В 1944 году здесь уже базировались немецкий солдаты. Поисковики убеждены, что они собрали тела красноармейцев и захоронили их где-то в этом районе. Братскую могилу сейчас ищут. Константин надеется, что они уже близки – последняя находка – целый череп с двумя осколочными ранениями. Группа торопится, говорят, к юбилею Победы хочется с почестями похоронить как можно больше героев Великой Отечественной войны.

Оксана Колесникова, Михаил Шурмель, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь