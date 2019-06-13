В Севастополе 50 дворов отремонтируют по программе благоустройства

В Севастополе отремонтирована четверть дворов, которые в этом году стали победителями конкурса “Самый дружный двор”. Всего по этой городской программе будут благоустроены 50 дворов.

Один из них, на улице Шевченко, 21, побеждает в конкурсе второй год подряд. Клумбы у дома – заслуга местных жителей. А скамейки, вазоны и спортивная площадка – обустроены на средства призового фонда.

«В прошлом году они заняли последнее место, и у них всего было 500 тысяч. На это они сделали некоторые работы. В этом году это было продолжение, получилось продолжение обустройства этого двора», – сказал Александр Романцов, заместитель директора департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами территориального самоуправления Севастополя.

2,5 миллиона рублей двор, признанный на конкурсе самым цветущим, потратил на детскую площадку с батутом, качелями и горками. Благоустройство двора его жители планируют продолжить.

«Мы создам в нашем доме ТОС. Это территориально-общественное самоуправление, в котором тоже проходят такие конкурсы. И будем снова принимать участие, бороться за призы», – сказала Валентина Малова, управляющая ТСН “Шевченко, 21”.

Участвовать в конкурсе “Самый дружный двор” следующего года можно будет по упрощённой процедуре. Организаторы объявят о начале приёма заявок в ближайшее время.

Источник: Вести Севастополя