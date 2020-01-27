В Севастополе 500 новогодних елей отправили на переработку

Всю неделю жители Севастополя могли сдать новогодние ели в специальные пункты сбора. Акция «Ёлковорот» проходит в Севастополе впервые. Можно взять уже засыхающее новогоднее дерево и не выбрасывать его на мусорку, а отнести в пункты сбора ёлок, в городе их около десятка.

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Волонтёры сбились со счета – весь день им несут ели и сосны. У торгового центра уже десятки деревьев. В этом году хвойные не принимают на полигоне твердых бытовых отходов, а потому сдать новогоднюю красавицу на переработку – самый лучший и экологичный вариант.

«Ёлки действительно не принимают на полигоне, но в этом году для нас это небольшая проблема, потому что в любом случае все елки, которые будут собраны на акции и департаментом городского хозяйства будут использованы как вторичное сырье», – сообщает представитель Севприроднадзора Юлия Ищинская.

Деревья приносят и взрослые и дети. Целыми компаниями. Фёдор Лукьянов говорит, что расставаться с лесной красавицей не жалко. Тем более, впереди у неё уже новые цели и задачи

«Елки перерабатываются и из них получается корм для собачек. Они не погибают, их перерабатывают и у них новая жизнь», – Фёдор Лукьянов

За новую вторую жизнь: и вещей и деревьев выступает организация «ЭкоДвиж». Её руководитель Наталья Вахмянина, вместе со школьниками и студентами, организовала сбор в Ленинском районе. Акцию назвали «Ёлки, палки и щепа». В трех городских точках активисты собрали более ста деревьев.

«Мы надеемся, что, когда жители города увидят, что ёлкам дается вторая жизнь, то активность горожан будет выше», – отмечает руководитель команды «ЭкоДвиж» Наталья Вахмянина. «Я считаю, что это правильно. Из ёлки получается щепа, которую мы отдаем в приюты для животных, а им скорее всего она будет нужна», – поделилась своим мнением участник команды «ЭкоДвиж» Анастасия Козлова.

Всего несколько секунд и большое дерево превращается вот в такие опилки.

В час эта машина можете переработать более 100 ёлок, около 70 кубометров древесных отходов. Минимальный размер мульчи – пять миллиметров.

«Это производится так называемая мульча, мульчирование эти отходы по назначению. Как удобрение можно их использовать. У нас берут конюшни, питомники. В зимнее время подсыпка для животных», – говорит Сергей Ильин

Хвою активно используют в эко-парке «Лукоморье». На мягкой подстилке животным теплее, она перебивает неприятный запах. Так же это профилактика от вредителей. И даже еда. Мелкие частицы мешают в корм, заваривают отвары.

«Живица – это смола сосны, хвойных. Это очень полезное для организма средство. И когда она в отваре она полезна», – рассказал директор эко-парка «Лукоморье» Николай Помогалов.

А ещё это отличное удобрение. Только перед тем, как рассыпать его на клумбы специалисты дают хвое перегнить.

«Мы собираем листья и прослойку с хвоей делаем, чтобы оно перегнивало как компост и потом по клумбам всё рассыпаем и всё», – говорит сотрудник эко-парка «Лукоморье» Валентин Поляков.

Чистую хвою можно рассыпать на землю только для профилактики сорняков, предупреждают в эко-парке. И здесь важно отступать от ствола дерева на 10-15 сантиметров. Лукоморью ежегодно нужно около 4 тонн мелкой хвои. Деревья, которые соберут волонтёры на акции «Ёлковорот», после переработки привезут в парк.

Всего за прошлую неделю жители Севастополя принесли около 500 елей. В Севприроднадзоре говорят, что это хороший результат. В крупных городах, в первый год, подобные акции собирали не более 700 деревьев.

Оксана Колесникова, Сергей Буторин, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь